В Москве в 10:00 утра начнется парад Победы. Это традиционно самый крупный в мире военный парад, посвященный событиям мая 1945 года. На нем Россия не только вспоминает памятную дату окончания Великой отечественной войны, но и показывает свою новейшую военную технику.

Прямая трансляция парада Победы в Москве

Военные парады в России проводят ежегодно, в 2018 году они пройдут в 27 городах. Но московский будет самым масштабным в России – в столице страны торжественным маршем пройдут более 13 тысяч человек, в параде участие примут 159 единиц техники и 75 самолетов и вертолетов.

Откроют парад пешие колонны. По Красной площади пройдут 33 парадных расчета, в которые входят офицеры, сержанты и солдаты, воспитанники суворовских и нахимовского училищ, слушатели и курсанты военно-учебных заведений.

На нынешнем параде 2018 года ожидаются самые современные новинки, включая систему "Кинжал", беспилотники и боевые роботы. Известно, что на параде в честь Дня Победы зачастую показывают даже те новинки военной техники, которые еще не поступили на вооружение армии. Так будет и в этот раз.

В частности, в параде 9 мая впервые будут участвовать военнослужащие и техника Росгвардии. Ранее Росгвардия, созданная в апреле 2016 года, в парадах не участвовала.

На параде покадут баллистические ракеты "Ярс", бронемашины "Бумеранг", беспилотный самолет "Корсар" и вертолет "Катран".

Также на параде из новинок покажут дистанционно управляемый танк "Уран-9" - это полностью разработка российского ВПК.

По площади пройдут автомобили "Тигр", танки Т-72БЗ, боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А, самоходные гаубицы "Мста-С", зенитные ракетные комплексы "БУК-М2", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-Cl", а также танки "Армата", БМП "Курганец", самоходные гаубицы "Коалиция-СВ".

Впервые бронетехнику на параде будут везти на платформе. В арктической части парада на платформах провезут новые снегоходы, которые по-другому показать не получится из-за отсустсвия снега.

Однако главной интригой парада может стать гиперзвуковая ракета "Кинжал", о которой Путин рассказал в своем послании Федеральному собранию. Ракеты по идее появятся на борту двух истребителей МиГ-31 - по две на каждом.

Если ожидания обмануты не будут, то это будет первый случай с 1950 года, когда на параде Победы появится самолет со стратегическим оружием. Хотя скорее всего, "Миги" снарядят ракетами без боезаряда.

Беспилотный вертолет "Катран" - одна из новинок. Заявляется, что он сможет нести оружие и наносить удары, хотя пока журналисты не заметили на демонстрационном образце узлы подвески вооружений.

Также впервые в параде будут участвовать истребители пятого поколения Т-50, которым уже присвоен военный индекс Су-57.

Сaмoлeты и вepтoлeты пoлeтят ближe к oкoнчaнию пapaдa - примерно в 10.45 по московскому времени. Однако это произойдет только при условии, что будет благоприятная для показа авиации погода.

Репетиция парада прошла в Москве 6 мая.