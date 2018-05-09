На Донбассе на минувшие сутки погиб один боец, еще четыре получили раны.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на странице в Facebook.

В штабе отметили, что за прошедшие сутки сепаратисты 21 раз обстреляли украинские позиции ВСУ

"В районах населенных пунктов Крымское, Попасная, Троицкое, Луганское, Зайцево российско-оккупационные войска применяли 152-мм и 122-мм артиллерию, минометы. В районах населенных пунктов Авдеевка, Марьинка, шахта "Бутовка", Широкино продолжались бои с применением стрелкового оружия", – сказано в сообщении.

Сепаратисты, по данным штаба, открывали огонь из артиллерии по населенным пунктам Зацево и Лоскутовка. В результате обстрелов были повреждены жилые постройки, а часть местных жителей остались без электричества и газа.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Ранее "Страна" сообщала, что штаб ООС заявил о массированном обстреле Лоскутовки в Луганской области.

Также военные на Донбассе ограничили въезд в 12 населенных пунктов.