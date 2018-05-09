Возле станции метро Арсенальная в Киеве перекрыто движение в направлении Площади Славы, на дороге установлено металлическое перекрытие и рамки металлоискателей. Движение у Площади Славы также ограничено.

Об этом сообщают "Украинские новости".

У выхода из метро на "Арсенальной" дежурят усиленные наряды полиции. На площади собираются люди, которые примут участие в мероприятиях по чествованию памяти погибших в войне. Желающим раздают цветы красного мака как символа памяти.

Ожидается, что в 9:00 на Площади Славы при участии Петра Порошенко состоится церемония памяти погибших по случаю 73-й годовщины Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

В 9:30 президент будет присутствовать на составлении военной присяги будущих бойцов 101-й отдельной бригады охраны Генштаба ВСУ, который состоится на территории Нацмузея истории Украины во Второй мировой войне.

Фото: pravda.com.ua

Напомним, что 9 мая в Киеве перекроют движение на некоторых улицах в связи с мероприятиями в честь Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Ранее "Страна" писала о том, какие мероприятия на 9 мая запланированы в Киеве, Харькове, Одессе, Запорожье, Днепре, Луганске, Крыму.