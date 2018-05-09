Во Львове трое человек испортили забор возле Монумента Славы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львова.

Сообщается, что вечером, 8 мая, полицейские задержали трех львовян, что исписали забор возле монумента на ул. Стрыйской. Мужчины наносили надписи "Советская оккупация" и "Оккупация" на металлический забор, который установили вокруг аварийной части памятника.

У мужчин изъяли четыре аэрозольных баллончика с краской, а также два перечных с надписью "Перец" и один - "Терен 4М", а также складной нож. Их доставили в Галицкий отдел полиции.

Установлено, что задержанные - львовяне в возрасте 19, 21 и 33 года. Один из них ранее привлекался за мелкое хулиганство. 33-летний мужчина взял вину на себя, на него составили протокол по ст.173 КУоАП "Мелкое хулиганство".

Фото: facebook.com/lvivpolice

Ранее "Страна" сообщала, что накануне демонтажа Монумент славы во Львове обнесли забором.

Также в Полтаве осквернили монумент Скорбящей Матери и памятник жертвам нацизма.