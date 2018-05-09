Сегодня Украина отмечает День победы над Германией и ее союзниками. В составе Советского Союза украинцы вели кровопролитную войну с нацистами и закончили ее в Берлине.

Сегодня этот праздник снова стал практически военным - каждый год сторонники Победы сталкиваются с последователями той мысли, что для Украины это было поражение, ибо привело к "советской оккупации".

Последнюю точку зрения представляют в основном националисты, которые ежегодно атакуют акции ветеранов и "Бессмертного полка".

Сегодня это шествие пройдет по Киеву от метро Арсенальная до могилы Неизвестного солдата. Одновременно праворадикалы в пику оппонентам собираются пройти с портретами членов дивизии СС "Галичина".

"Страна" следит за событиями в Киеве в режиме онлайн.

День Победы на "Интере"

10:23 Полиция задержала националиста из организации "Монолит", который говорит, что "следил за георгиевскими лентами". На деле он с кем-то сцепился - по его словам, "с титушкой".

Фото "Страны"

10:20 Трговцы цветами не взвинчивали цены. А несколько организаций раздают гвоздики участникам шествия вообще бесплатно.

10:15 На станции метро "Арсенальная" собрались несколько тысяч человек. Многие из них - с портретами фронтовиков: готовятся принять участие в акции "Бессмертный полк". Их постепенно пропускают через металлоискатели. Установлено всего 5 рамок, поэтому люди продвигаются медленно. И из-за этого акцию сместили на полчаса: начнут примерно в 10-30.

10:13 Конфликт из-за звезды на Арсенальной. Видео "Страны".

10:11 Порошенко принял присягу у срочников.

10:10 В парке Славы идет молебен УПЦ.

10:07 В Москве уже идет Парад Победы.

10:05 Порошенко закончил свою речь пассажем о "московской орде".

10:02 Участники "Бессмертно полка" в Киеве.

9:59 У Арсенальной - первый конфликт из-за красной звездочки на плакате одного из стариков. Видео инцидента скоро будет.

9:57 Порошенко выступает у Родины-матери. Говорит о терроре 30-х годов и коллективизации.

9:50 Кроме ветеранов и участников "Бессмертного полка" на Арсенальной собираются националисты.

9:45 Народ собирается на "Арсенальной".

9:40 С недостроенного здания около "Интера" по азовцам кто-то стреляет пейнтбольными шариками, передает корреспондент "Страны". На асфальте видны следы от выстрела маркера.

9:30 А в Израиле парады победы возглавляют мэры городов. И славят подвиги евреев Советской армии.

"В Петах-Тикве прошел сегодня традиционный Парад Победы. В праздничном шествии приняли участие около тысячи жителей города, среди них ветераны войны и их семьи. Возглавлял колонну мэр города Ицик Браверман. ...

"День Победы – один из главных праздников народа Израиля. Благодаря вашим усилиям, вашему героизму, удивительной стойкости духа – существует сегодня сильное и независимое государство Израиль. Спасибо вам и низкий вам поклон", - обратился к ветеранам мэр города.

Перед началом парада, Браверман выступил перед школьниками - сабрами с рассказом о том, что за дата отмечается в Израиле, о какой победе идет речь и почему она так важна для Израиля.

"Самое важное сегодня – это сохранить память о подвигах той войны и передать эти истории, рассказы молодежи. Героизм еврейских воинов Советской армии во время Второй мировой войны уже давно стал частью израильского национального наследия", отметил Ицик Браверман", - говорится в Facebook мэра.





9:25 У телеканала, который окружили "азовцы", дежурит полиция.

9:23 Здание "Интера" националисты обклеили стикерами "Сделаем Интер украинским".

Фото "Страны"

9:17 Вот какие участки улиц перекрыты сегодня в Киеве:

ул. Лаврская - вул. Запечерна

ул. Лаврская - заезд в музей Локальных конфликтов

ул. Лаврская - ул. Старонаводницкая

ул. Добровольческих Батальонов - ул. Радиальная

ул. Цитадельная - ул. Лейпцигская

ул. Цитадельная - ул. Лаврская

аллея Героев Крут - ул. Днепровский спуск (Аскольдова могила)

ул. Михаила Омельяновича-Павленко - ул. Григория Царика

переулок Инженерный - ул. Ивана Мазепы

ул. Московская - ул. Михаила Грушевского (м. Арсенальная)

ул. Михаила Грушевского - переулок Виноградный (возле магазина Велика Кишеня)

ул. Лаврская - Лаврский переулок Площадь Славы (пандус напротив аллеи).

9:15 Возле станции метро Арсенальная в Киеве уже перекрыто движение в направлении Площади Славы, на дороге установлено металлическое перекрытие и рамки металлоискателей. Движение у Площади Славы также ограничено.

У выхода из метро на "Арсенальной" дежурят усиленные наряды полиции. На площади собираются люди, которые примут участие в мероприятиях по чествованию памяти погибших в войне. Желающим раздают цветы красного мака как символа памяти.

Ожидается, что в 9:00 на Площади Славы при участии Петра Порошенко состоится церемония памяти погибших по случаю 73-й годовщины Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

В 9:30 президент будет присутствовать на составлении военной присяги будущих бойцов 101-й отдельной бригады охраны Генштаба ВСУ, который состоится на территории Нацмузея истории Украины во Второй мировой войне.

9:10 У телеканала "Интер", который транслирует марафон в честь Дня Победы, собрались националисты из "Азова". Требуют у канала снять свой вечерний эфир, иначе грозятся "любыми адекватными действиями в ответ".

Этим вечером на телеканале покажут праздничный концерт, отрывок которого заранее распространяли в сети. Там говорится о том, что сейчас идет героизация фашистов.

В телеграм-каналах "Азова" пишут более откровенно: на этот раз жечь "Интер" нельзя.