Утром, 9 мая, под стены здания телеканала "Интер" пришли представители ультраправой партии "Национальный корпус" Андрея Билецкого.

Об этом в Facebook журналист Сергей Щербина.

Под "Интером" собралось около 30 человек, установили палатку Нацкорпуса.

Представители Нацкорпуса заявили, что они блокируют "Интер", чтобы не допустить показ в телеэфире концерта в честь "Дня Победы".

Отмечается, что под зданием собрались "правые из Нацкорпуса (Азов)".

В телеграмм-канале Нацкорпуса уже анонсируются "столкновения с сепарами" 9 мая по всей Украине.

Фото: facebook.com/shcherbinas

Вход радикалы заклеили листовками с надписью "Интер будет наш".

На своей странице в Facebook Нацкорпус сообщил, что от телеканала требуют "снять с вечернего эфира к 9 мая пропагандистский, антиукраинской контент".

"Если этого не произойдет, мы оставляем за собой право на любые адекватные действия в ответ", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/politicalpartynationalcorps



Напомним, что "Интер" анонсировал показ праздничного концерта, посвященного Дню Победы, который выйдет в эфир 9 мая.

Опубликованный фрагмент концерта содержит в себе заявления ведущих концерта - Андрея Доманского и Анастасии Даугуле - относительно последних событий в Украине.

"Восемь миллионов украинцев погибли от рук фашистских захватчиков - это наша история, это наша генетическая память. И сегодня мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили в факельных шествиях по нашей столице, где каждый метр полит кровью наших соотечественников", - рассказывает Доманский.

Ранее "Страна" сообщал, что Нацсовет обрушился на "Интер" за ролик ко Дню Победы.