В среду, 9 мая, в Киеве перекроют движение на некоторых улицах в связи с мероприятиями в честь Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

С 3:00 ночи и до завершения мероприятий перекрыты Площадь Славы, аллея Героев Крут до Аскольдовой могилы.

Также перекрыто движение транспорта на участках ул. Лаврская - ул. Запечерная, ул. Лаврская - въезд в музей Локальных конфликтов, ул. Лаврская - ул. Старонаводницкая, ул. Добровольческих Батальонов - ул. Радиальная, ул. Цитадельная - ул. Лейпцигская, ул. Цитадельная - ул. Лаврская, ул. Омельяновича-Павленко - ул. Григория Царика, пров. Инженерный - ул. Ивана Мазепы, ул. Московская - ул. Михаила Грушевского дл метро "Арсенальная", ул. Михаила Грушевского - пров. Виноградный, ул. Лаврская - пров. Лаврский.

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Напомним, что ранее "Страна" сообщала, какие мероприятия запланированы на 9 мая в Киеве.

Также мы писали о мероприятиях на 9 мая в других городах Украины.