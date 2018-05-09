В среду, 9 мая, в Украине ожидаются дожди с грозами, на юге и западе - со шквалами. При этом днем будет довольно тепло на севере, в центре и на востоке: до +27. На западе и юге похолодает до +21...+24.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

9 мая в южных, западных, Житомирской и Винницкой областях ожидаются грозы, местами шквалы 15-20 м/с.

В Киеве днем от +26 до +28, ночью было от +14 до +146. Днем в Киеве преимущественно без осадков, во второй половине дня местами возможен небольшой кратковременный дождь.

Фото: meteo.gov.ua

При этом синоптик Наталья Диденко вчера сообщала, что 9 мая дожди с грозами наиболее вероятные на юге и западе. Вечером, возможно, придут на север, в центр. На востоке - без существенных осадков.

В Киеве 9 мая она прогнозировала жару до +28 и погоду без осадков.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что синоптик показала фотографии, какой будет погода в Украине на 9 мая.

Также синоптики сообщили, какой будет погода в Украине на День Победы.