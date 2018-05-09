9 мая в Украине отмечают День памяти и примирения и День победы над нацизмом. Этот день объявлен выходным. "Страна" собрала информацию о том, что сегодня будет происходить в Киеве.

В столице 9 мая в парке Вечной Славы (м. Арсенальная) пройдет церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата. Кроме того, в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне состоится праздничное мероприятие "Помним - побеждаем". Время мероприятия - с 11:00 до 17:00. Во время церемонии выступит Киевский академический муниципальный духовой оркестр, который исполнит праздничную программу "Украина — священная земля". Также там пройдут поминальный реквием "Память", молебен за мир в Украине, церемония возложения гирлянды Военной Славы к скульптурной композиции "Форсирование Днепра" и другие мероприятия.

До конца мая в центральных библиотеках столицы пройдет цикл тематических мероприятий, в том числе акции чествования ветеранов, вечера памяти, выставки. В столичных кинотеатрах "Флоренция", "Факел", "Старт", "Луч", "Лира", "Ленинград","имени Тараса Шевченко" пройдет просмотр документальных фильмов о победе над нацизмом во Второй мировой войне и художественных фильмов о Второй мировой войне.

В Государственном архиве Киева откроется выставка архивных документов, связанных с победой во Второй мировой войне.

Также в столице заявлена акция "Бессмертный полк" с тремя тысячами участников. Участники идут маршем с портретами воевавших родственников. В то же время лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский в своем фейсбуке уже объявил об акции "Бессмертная дивизия", участники которой пройдут с портретами членов СС "Галичина".

Подробнее о том, какие мероприятия заявлены в других городах, можно прочитать в материале "День Победы. Картинки и поздравления с 9 мая. Что будет сегодня в Украине".

Напомним, что заявления националистов о том, что они хотят пройтись по Киеву 9 мая с портретами эсэсовцев из дивизии "Галичина", спровоцировали немало шума.

Как сообщала "Страна", в Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания призвали не раскалывать общество после обнародования отрывков концерта ко Дню Победы телеканала "Интер", который уже успел вызвать живое обсуждение пользователей интернета из-за ведущих о переименовании улиц в Украине "именами фашистских преступников".