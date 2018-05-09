Компания Uber заключила договор с NASA о сотрудничестве в области управляемых пилотом летающих такси.

Об этом сообщает Bloomberg.

Это уже второе такое соглашение. Первое подписали в 2017 году, оно касалось беспилотных летательных аппаратов.

Uber поставила целью к 2020 году начать тестирование электрических летательных аппаратов, а с 2023 года планируется уже их коммерческая эксплуатация.

После подписания первого соглашения с NASA директор по продуктам Uber Джефф Холден рассказал, что тестирование летающего такси в 2020 году начнется в Лос-Анджелесе.

Машина будет рассчитана на четырех пассажиров и будет способна набирать скорость 322 км/ч. На полную мощность сервис по вызову летающих такси планируется вывести к 2023 году.

Ранее "Страна" сообщала, что Uber засекретит места посадки и высадки пассажиров.

Также мы писали, что в Uber остановили тестирование беспилотных авто после смертельного ДТП.