После публичного разрыва США ядерного соглашения - в Иране заявили о готовности возобновить промышленное обогащение урана без ограничений.

Об этом во вторник, 8 мая в телеобращении к нации сообщил президент страны Хасан Роухани.

"В будущем, если потребуется, мы будем осуществлять промышленное обогащение без каких-либо ограничений", - сказал он.

"Я дал указания организации по атомной энергии республики быть готовой начать обогащение без каких-либо ограничений, но мы будем проявлять терпение в течение нескольких недель, пока будут проводиться консультации. И если наши интересы не будут гарантированы, то тогда у нас будет одна четкая дорога", - подчеркнул президент.

Роухани также сообщил, что МИД Ирана поручено продолжить консультации в ближайшие недели с Россией, Китаем и европейскими государствами в связи с объявлением Вашингтоном о выходе из ядерной сделки.

"Если мы придем к результатам, то ядерная сделка останется в силе вопреки желанию США, в противном случае мы будем вынуждены объявить о новых решениях", - сказал президент ИРИ.

Президент США Дональд Трамп во вторник, 8 мая 2018 объявил об одностороннем выходе Вашингтона из соглашения по иранской ядерной программе - сделки, которая накладывала ограничения на активность Тегерана в ядерной сфере в обмен на снятие санкций СБ ООН и ограничительных мер, введенных ранее США и ЕС.

При этом Трамп высказался в пользу заключения нового соглашения.

Лидеры Великобритании, Германии и Франции Тереза Мэй, Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон призвали всех участников сделки и дальше ее полностью выполнять, а президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран не откажется от СВПД и продолжит соблюдать свои обязательства.

Ранее Европейский союз подтвердил свои обязательства по ядерной сделке с Ираном. Такое заявление было сделано во время встречи с заместителем министра иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи в Брюсселе.

Как сообщала "Страна", Израиль нанес ракетный удар по окрестностям сирийского Дамаска. Затем в США заявили, что Иран готовит удар по Израилю с территории Сирии.