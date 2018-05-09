Во Львове несовершеннолетнюю девочку заподозрили в краже денег у иностранца. Всего из арендованной квартиры были похищены более 9 000 гривен.

Об этом сообщает "Гал-инфо".

В Галицкий отдел полиции обратился 31-летний гражданин одного из европейских государств, который приехал во Львов с туристической целью. Мужчина сообщил, что 2 мая из арендованной им квартиры были похищены его личные вещи и рюкзак, в котором находились денежные средства (2500 гривен, 200 долларов США и 150 польских злотых. Общая сумма причиненного ущерба - около 9000 гривен.

Как установили сотрудники полиции, к совершению кражи причастна 14-летняя львовянка.

По факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража). Статьей предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

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