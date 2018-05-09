В финальный концерт Евровидения по результатам первого полуфинала, который прошел в Португалии, вышли представители 10 стран: Австрия, Эстония, Кипр, Литва, Израиль, Чехия, Болгария, Албания, Финляндия и Ирландия.

По результатам голосования зрителей и жюри, в финале конкурса выступят такие исполнители:

Cesar Sampson (Австрия) - песня "Nobody But You"; Elina Nechayeva (Эстония) - песня "La Forza"; Eleni Foureira (Кипр) - песня "Fuego"; Ieva Zasimauskaite (Литва) - песня "When we're Old"; Netta (Израиль) - песня "TOY"; Mikolas Йозеф (Чехия) - песня "Lie to Me"; Equinox (Болгария) - песня "Bones"; Eugent Bushpepa (Албания) - песня "Mall"; Saara Aalto (Финландия) - песня "Monsters"; Ryan O'Shaughnessy (Ирландия) - песня "Together".

По итогам двух полуфиналов в финал будут отобраны 20 участников, то есть будут названы по 10 лучших артистов.

В голосовании в полуфинале принимают участие зрители из стран, которые участвуют в соответствующем полуфинале. Голосование длится 15 минут, но телезрители определяют только 50% общего результата.

Остальные 50% определяет профессиональное жюри во всех странах, которые участвуют или распределены голосовать в соответствующем полуфинале. Они обязаны отдать свои голоса в этом полуфинале.

Жюри, состоящее из 5 членов (в том числе председатель жюри) голосуют в том же составе, что и финале конкурса.

Ранее сообщалось, что представитель Украины на Евровидении-2018 Melovin выступит во втором полуфинале 10 мая, под номером 18, а сам финал международного песенного конкурса состоится 12 мая.