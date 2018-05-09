Вечером вторника, 8 мая 2018 израильские военные нанесли новый удар по Сирии. Атаке подвергся район к югу от Дамаска.

Об этом сообщает сирийское информационное агентство SANA со ссылкой на военный источник.

"ПВО Сирии сбила две израильские ракеты, обе были уничтожены в районе Кисва в провинции Дамаск", - указано в опубликованном сообщении.

При этом сообщается, что ударом был уничтожен иранский конвой, перевозивший ракеты "земля-воздух" и "земля-земля". Израильские СМИ также заявили о том, что удары по Сирии нанесли израильские самолеты.

Источник в международном аэропорту Бейрута (Ливан) подтвердил журналистам, что в предположительный момент удара в воздушном пространстве Ливана находились израильские самолеты.

В пресс-службе израильской армии (ЦАХАЛ) эти сообщения комментировать отказались.

Ранее стало известно, что ЦАХАЛ зафиксировал "подозрительную активность" иранских сил на территориях САР, граничащих с Израилем. В связи с этим армейское руководство отдало приказ о приведении подразделений армии в состояние повышенной боеготовности.

В районе Голанских высот развернуты системы ПВО, местные власти организовали доступ в бомбоубежища.

Фото: sana.sy

Как сообщала "Страна", это не первое сообщение о ракетном ударе Израиля по территории Сирии.

В конце апреля базирующийся в Лондоне Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщил, что военные объекты в окрестностях Хамы и Алеппо подверглись атаке со стороны ВВС Израиля.

В феврале 2018 вооруженные силы Израиля нанесли удары по 12 военным целям Ирана и Сирии на сирийской территории.