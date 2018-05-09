В во вторник, 8 мая на Лазурном берегу Франции открылся 71-й Международный Каннский фестиваль. Главное весеннее кинособытие мира продлится 11 дней. В программе - самые разные фильмы, снятые в 2017-м году.

"Кино всегда было в руках мужчин. В будущем будет все больше и больше женщин-кинематографистов... Это не только про Каннский кинофестиваль, который меняется. Весь мир изменился", - сказала президент жюри Кейт Бланшет, которую цитирует Укринформ.

"В конкурсе участвуют несколько женщин, и они там через их пол, они там из-за качества своей работы, и мы будем оценивать их как кинематографистов, как это и должно быть", - сказала она.

По красной дорожке Дворца фестивалей, украшенного гигантским плакатом с кадром из фильма Жан-Люка Годара "Безумный Пьеро", проследовали актрисы Джулиана Мур, Пенелопа Крус, Кейт Бланшетт, режиссер Мартин Скорсезе и актер Бенисио Дель Торо.

В состав жюри, кроме председателя Кейт Бланшет вошли также много женщин: французская актриса Леа Сейду, американская сценаристка Ава Дюверней, американская актриса Кристен Стюарт, певица из Бурунди Хаджа Нин.

Мужчин в жюри представляют канадский режиссер Дени Вильнев, французский режиссер Робер Гедигян, китайский актер Чен Чанг, российский режиссер Андрей Звягинцев.

В этом году в основном конкурсе смотра участвует сразу 21 фильм из Ирана, Испании, США, Китая, Кореи, Франции, Турции .

В 2018 году Каннский кинофестиваль ужесточил правила для участников: отменили предпремьерные показы для журналистов и кинокритиков, а также запретили селфи на красной дорожке.

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Как сообщала "Страна", на кинофестивале в Каннах открыли Украинский павильон.

"В Украинском павильоне, расположенном в Village International под номером №102, представлена общая информация об участниках, состоянии и достижении украинского кинорынка, профессиональных возможностях для кинопроизводства и преимущества копродукции с украинскими партнерами", - заявили в Госкино.

Отметим, что Гай Ричи снимет новый фильм в стиле "Карты, деньги, два ствола".