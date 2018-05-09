Разведка США полагает, что иранские силы могут вскоре совершить удар по Израилю. Предположительно он может быть нанесен из Сирии.

Ранее Израиль нанес еще один ракетный удар по сирийской территории.

Разведка утверждает, что зафиксированы первые признаки возможной подготовки такой атаки. При этом неясно, когда именно она может произойти и в какой форме, отмечает телеканал.

Об этом во вторник сообщила телекомпания CNN со ссылкой на военные источники США.

В свою очередь представители возглавляемой США коалиции, ведущей в Сирии борьбу с экстремистами, заявили CNN, что они не наблюдали каких-либо изменений в поведении поддерживаемых Ираном сил, действующих на территории Сирии.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. В 1981 году Кнессет (парламент Израиля) принял "Закон о Голанских высотах", в котором в одностороннем порядке был провозглашен суверенитет еврейского государства над этой территорией. Аннексия была признана недействительной резолюцией 497 Совета Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года.

Как сообщала "Страна", Израиль привел свои войска на северной границе в состояние повышенной готовности, развернул ПВО и приказал открыть бомбоубежища. Израильская армия приняла решение изменить инструкции по гражданской обороне на Голанских высотах и поручила местным властям разблокировать и подготовить бомбоубежища в этом районе.

Напомним, что Помпео не исключил создание независимой Палестины.