Во вторник, 8 мая израильская армия (ЦАХАЛ) объявила особый призыв резервистов в соответствии со специфическими потребностями. Это произошло на фоне объявления президентом США о выходе из международного ядерного соглашения с Ираном.

Об этом сообщила во вторник по телефону ТАСС представитель пресс-службы Армии обороны Израиля.

"Мы проводим особый призыв в соответствии со специфическими потребностями", - указала собеседник агентства.

Как сообщала "Страна", Китай выступил против США по ядерной сделке с Ираном.

Представитель МИД КНР напомнил, что многосторонние договоренности по иранскому вопросу одобрили в Совбезе ООН. Они важны, поскольку имеют отношение к поддержанию мира и стабильности на Ближнем Востоке.

Отметим, что Дональд Трамп не приедет в Иерусалим на открытие посольства США.