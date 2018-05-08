Федеральный реестр США опубликовал сообщение о введении новых санкций в отношении "Рособоронэкспорта", сообщает Голос Америки.

По оценке специалистов Госдепартамента, российская компания нарушила закон INKSNA, запрещающий поставлять в Иран, Сирию и Северную Корею товары, услуги и технологии, которые могут быть использованы для создания оружия массового поражения.

Решение о санкциях было утверждено еще 30 апреля и вступит в силу 9 мая. Эти меры будут действовать в течении двух лет.

Согласно опубликованному сообщению, американским компаниям запрещено вступать в какие-либо деловые отношения с "Рособоронэкспортом" и аффилированными компаниями. При этом запрет не будет распространяться на действующий контракт на поставку афганским ВВС вертолетов Ми-17.

Компания "Рособоронэкспорт" неоднократно становилась фигурантом санкционных списков США. В 2015 году российскую госкомпанию обвинили в незаконном сотрудничестве с Ираном, Северной Кореей и Сирией, запретив американским фирмам поддерживать с ней деловые отношения.

Как сообщала "Страна", ранее Волкер признал, что санкции не сильно влияют на Россию и советует их усилить

Мы писали, что антироссийские санкции могут затруднить доставку грузов на МКС.