Администрация США опубликовала новые требования, которые необходимо выполнить Ирану, чтобы объявленные сегодня Трампом санкции были сняты снова.

"Президент Трамп ясно заявляет, что помимо прекращения разработки ядерного оружия, иранский режим должен избавиться от межконтинентальных баллистических ракет (МБР), отказаться от разработки ракет, способных доставлять ядерное оружие", - говорится в заявлении, опубликованном во вторник, 8 мая на сайте Белого дома.

Власти США требуют от Ирана "прекратить поддержку террористов, экстремистов и региональных посредников, таких как "Хезболла", ХАМАС, "Талибан" и "Аль-Каида".

"Прекратить эскалацию конфликта в Йемене и дестабилизацию региона путем поставок оружия повстанцам-хуситам", - говорится в заявлении Белого дома.

США также требуют от Ирана отказа от "публично декларируемого стремления уничтожить Израиль" и "угроз свободе судоходства, особенно в Персидском заливе и Красном море", прекращения "эскалации конфликта в Йемене" и передачи оружия мятежникам-хуситам в этой ближневосточной стране, а также кибератак на США и их союзников.

Еще Вашингтон призвал Тегеран прекратить "жестокие нарушения прав человека, продемонстрированные в последнее время в ходе репрессий режима против массовых протестов со стороны иранских граждан".

"Прекратите несправедливое задержание иностранцев, включая граждан США", - отмечается в заявлении.

Как сообщала "Страна", Трамп объявил, что США вышли из ядерной сделки с Ираном, заключенной Обамой. Говоря о мотивах такого решения президент США сослался на скандальные заявления премьер-министра Израиля.

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