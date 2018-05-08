Направление миротворцев ООН на Донбасс может помочь разблокировке Минских соглашений.

Об этом во вторник, 8 мая 2018 заявил спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер на брифинге Хельсинской комиссии при конгрессе США в Вашингтоне.

"Миротворческие силы ООН могут разблокировать выполнение Минских соглашений и привести к восстановлению контроля Украины над территорией", - написал он в Twitter.

Волкер также рассказал, что сейчас ведутся дискуссии о возможном составе и формате миссии.

"Речь идет об ответственности миссии за безопасность на этих территориях, нам нужно разработать контроль за границей, что должно стать частью ответственности миссии", - отметил спецпредставитель США.

По его словам, несколько стран уже предложили "внести свой вклад" в миротворческую миссию, "при правильных условиях".

Волкер также добавил, что присутствие миротворцев ООН поможет ОБСЕ более эффективно выполнять свою работу, а также поможет миссии обеспечить справедливое, надежное поддержание порядка, помочь в проведении местных выборов и следить за ними".

Фото: twitter.com/SpecRepUkraine

Как сообщала "Страна", у Порошенко подтвердили участие президента во встрече нормандской четверки без Путина. Встреча пройдет в немецком Ахене 10 мая.

Напомним, что представитель ОБСЕ Александр Хуг рассказал о проблемах на Донбассе после введения ООС и ситуации на Закарпатье.