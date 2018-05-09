Синоптик Наталья Диденко показала движение воздушных масс, которые будут влиять на погоду в Украине 9 мая.

Она опубликовала фото на своей странице в Facebook.

"Сейчас в Украине на севере, в центре, на часть Востока - солнышко, Запад и Юг прикрыты влажными облаками. Интересно, что самый теплый сейчас север, а юг - прохладный. 9 мая существенно погода не изменится. Будет свежим Юг, + 16 + 22, почти жарким Север, до + 26 + 29 градусов. Вообще в Украине в среду + 22 + 26 градусов. Дожди с грозами наиболее вероятные на Юге и Западе. Вечером, возможно, придут на Север и в Центр. На Востоке - без существенных осадков. В Киеве 9 мая очень тепло, до жары, +28, без осадков", - написала она.

Фото: facebook.com/tala.didenko/

Как сообщала "Страна", ранее синоптики обещали дожди только на западе и в некоторых южных областях Украины.

Мы писали, что метеорологическое лето пришло в Киев на 16 дней раньше срока.

Также в "Битва синоптиков" мы сообщали, что на 9 мая в Киеве будет тепло и без осадков.