В среду, 9 мая, в Украине в южных, западных, Житомирской и Винницкой областях грозы, местами шквалы 15-20 м/сек. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Фото: meteo.gov.ua

В южной и западной частях кратковременные дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м/сек. На остальной территории местами небольшой дождь, гроза.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью 11-16°С. Днем 23-28°С, на Прикарпатье и юге страны 18-23°С.

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