В Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) заявили, что Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) распространяет недостоверную информацию об ответах на международные запросы в уголовном деле против главы ЦИК Украины Михаила Охендовского.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Facebook.

"САП, по неизвестным для НАБУ причинам, распространяет сведения, не соответствующие действительности. Речь идет о том, что якобы "получены ответы немецкой и французской сторон о полном отказе от выполнения запросов в связи с отсутствием признаков преступления и материалы австрийской стороны, которыми доказательства противоправного поведения председателя ЦИК не добыты", - говорится в сообщении.

На самом деле, как заявили в НАБУ, в ответ на их запрос компетентные органы Франции сообщили, что нуждаются в определенных уточнениях и разъяснениях по поводу запроса. Поэтому в целях обеспечения дальнейшего выполнения запроса Национальным бюро безотлагательно направлена в центральный орган Французской Республики дополнительная информация, отметили в ведомстве.

Что касается запроса НАПК в Германию, то, по данным антикоррупционного ведомства, получена информация о его пребывании на согласовании с соответствующими подразделениями правительства ФРГ, поскольку упомянутый запрос Национального бюро "имеет особое значение".

"НАБУ убеждено, что пренебрежение фактами со стороны органа процессуального надзора не только не добавляет авторитета новым антикоррупционным органам Украины, но и может повредить в расследовании коррупционных преступлений. Подобные заявления САП бросают тень не только на Национальное бюро, но и компетентные органы других государств", - заявили в Бюро.

На днях директор НАБУ Артем Сытник в интервью заявил, что будет настаивать на объявлении окончательного подозрения председателю ЦИК Охендовскому, который проходит по так называемому делу о "черной бухгалтерии" Партии регионов, и направлении дела в суд.

В ответ в САП выразили возмущение и заявили, что "единственным лицом, уполномоченным определять, готово ли дело к передаче в суд, является прокурор по этому делу". При этом в антикоррупционной прокуратуре заявили о нехватке доказательств по делу Охендовского и подчеркнули, что "при таких обстоятельствах единственным надежным источником, который в состоянии предоставить объективные ответы на вопросы следствия, остается соответствующая иностранная сторона".

НАБУ в апреле 2017 года направило в САП обновленное подозрение Охендовскому, которому инкриминируют получение денег из "черной кассы" Партии регионов.

9 июня 2017 года САП сообщила о временном приостановлении расследования по делу Охендовского. В САП обещали возобновить расследование после выполнения запросов ведомства о международно-правовой помощи.

3 апреля 2018 года Соломенский райсуд Киева отменил постановление руководителя САП Назара Холодницкого о приостановлении расследования по делу в отношении председателя ЦИК Михаила Охендовского.

24 апреля по решению Соломенского райсуда САП возобновила следствие по делу Охендовского.

В то же время 25 апреля САП снова остановила следствие по делу Охендовского.

Действующему главе ЦИК Украины инкриминируется получение 16 тыс долларов в качестве возмещения за его официальные командировки, а также еще 145 тыс долларов в записях о которых его фамилия указано как назначение платежа.

Фото: facebook.com/nabu.gov.ua

Как сообщала "Страна", Соломенский райсуд Киева отменил постановление руководителя САП Назара Холодницкого о приостановлении досудебного расследования в деле по подозрению главы ЦИК Михаила Охендовского в получении неправомерной выгоды.

При этом у Луценко подтвердили, что суд обязал их признать Охендовского потерпевшим от НАБУ.