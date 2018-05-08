В Иране и ЕС отреагировали на односторонний разрыв властями США многостороннего ядерного соглашения об остановке ядерной программы Тегерана.

Тегеран назвал решение Вашингтона нелегальным, нелегитимным и противоречащим международному праву. Об этом передает Reuters со ссылкой на иранское телевидение.

"Франция, Великобритания и Германия сожалеют о том, что Трамп отказался от ядерной сделки Ирана. На кону - (весь, как таковой - Прим.Ред.) режим нераспространения ядерного оружия", - прокомментировал произошедшее президент Франции Эммануэль Макрон.

Фото: twitter.com/EmmanuelMacron

Как сообщала "Страна", до заявления Трампа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции обвинил Иран "во лжи по поводу своей ядерной программы".

Напомним, что в МАГАТЭ полностью опровергли заявления Израиля по ядерной программе Ирана.

"Агентство также оценило, что эти мероприятия (ядерная программа Тегерана - Прим.Ред.) не выходили за пределы научных исследований. В том же докладе говорится, что Агентство не располагало достоверными показаниями о деятельности в Иране, связанной с разработкой ядерного взрывного устройства после 2009 года", - отметили в Международном агентстве по атомной энергии.