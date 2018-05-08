Служба безопасности Украины провела обыски у лидера КПУ Петра Симоненко, у него изъят предмет, похожий на пистолет Стечкина.

"Следователи СБУ провели обыски у гражданина Украины Петра Симоненко", - сообщает пресс-центр СБУ на странице в соцсети Facebook во вторник.

По информации спецслужбы, обыск прошел в рамках уголовного производства по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

"Во время следственных действий вместе с агитационными материалами, направленными на насильственное изменение и свержение конституционного строя или захват государственной власти, также изъяты предметы, похожие на пистолет АПС с глушителем и 120 патронов к нему", – сказано в сообщении.

СБУ также обнародовала на своей странице в социальной сети фотографии, на которых запечатлен человек, похожий на Симоненко, а также те самые агитационные материалы КПУ и пистолет с глушителем.

"Глава СБУ Василий Грицак отметил, что кремлевский вирус проплаченных "госпереворотов" в Украине нашел очередной "организм". Но в отличие от предшественников московские кураторы гранатомет Симоненко уже не доверили, ведь сами вполне осознают бутафорность очередного претендента на роль российской "Авроры" в Киеве", - сообщил пресс-центр СБУ.

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Ранее в этот день сотрудники СБУ провели обыски у руководителей компартии в Киеве и Киевской области, во время которых обнаружены агитационные материалы с запрещенной символикой коммунистического тоталитарного режима. Во время обысков правоохранители обнаружили агитационные материалы с запрещенной символикой коммунистического тоталитарного режима, которые планировалось по заказу российских кураторов распространять 9 мая с целью дестабилизации общественно-политической обстановки в Украине и провоцирования силовых столкновений между активистами общественно-политических объединений.

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