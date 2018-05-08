Во вторник, 8 мая президент США Дональд Трамп обвинил Иран в продолжении разработки ядерного оружия. При этом он базировался на недавних громких заявлениях премьер-министра Израиля, которые были полностью отвергнуты в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

"Сделка позволила Ирану сохранить доступ к урану и со временем (позволила бы - Прим.Ред.) разработать ядерное оружие. Сделка сняла санкции с Ирана в обмен на очень незначительные ограничения по ядерной активности режима и никаких ограничений - в связи со злонамеренным поведением", - сказал Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме.

Он заявил, что США располагают доказательствами того, что Иран продолжает разработку ядерного оружия, тем самым нарушая СВПД.

"Сегодня мы располагаем точными доказательствами того, что обещания Ирана были ложью", - заявил он, объявляя о решении вывести США из соглашения по иранской ядерной программе

Как сообщала "Страна", Трамп объявил, что США вышли из ядерной сделки с Ираном, заключенной Обамой. При этом президент США допустил заключение нового соглашения с Тегераном, "которое может принести мир и стабильность на Ближний Восток".

Напомним, что в 2017 году Иран испытал баллистическую ракету.