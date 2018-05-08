Вечером вторник, 8 мая Израиль привел войска на северной границе (с Сирией и Ливаном) в состояние повышенной готовности. Развернуты ПВО. Отданы приказы открыть бомбоубежища.

Об этом во вторник, 8 мая в распространенном коммюнике сообщила Армия обороны Израиля, передает ТАСС.

"После выявления нерегулярной деятельности иранских сил в Сирии армия приняла решение изменить инструкции по гражданской обороне на Голанских высотах и поручила местным властям разблокировать и подготовить бомбоубежища в этом районе, - говорится в документе.

Кроме этого, развернуты системы ПВО, а войска приведены в состояние повышенной готовности к нападению.

"Граждане Израиля должны быть внимательны к инструкциям армии, которые будут распространены в случае необходимости. Армия готова к различным сценариям развития событий и предупреждает, что любая агрессия против Израиля будет встречена жестким ответом", - добавили представители израильской армии.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голанские высоты были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. В 1981 году Кнессет (парламент Израиля) принял "Закон о Голанских высотах", в котором в одностороннем порядке был провозглашен суверенитет еврейского государства над этой территорией. Аннексия была признана недействительной резолюцией 497 Совета Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года.

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