Астрономы заявили о том, что в середине мая и начале июня на Земле ожидаются магнитные бури.

Согласно данным рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, буря уровня G2 по пятибалльной шкале ожидается 17 мая, а 18 мая магнитосфера Земли будет оставаться возмущенной.

Буря класса G1 ожидается на нашей планете 2 июня.

Предыдущая буря произошла 6 и 7 мая, а самая крупная с начала 2018 года - 20 апреля. До этого подобной интенсивности в максимуме достигал лишь один шторм в этом году, произошедший в ночь с 18 на 19 марта, однако продолжительность максимальной фазы тогда составила лишь около 2,5 часа.

По словам ученых, слабые магнитные бури, классифицированные как событие уровня G2 по пятибалльной шкале, могут приводить к слабым флуктуациям в энергетических системах, а также оказывать небольшие влияния на системы управления космическими аппаратами. При этом полярные сияния могут наблюдаться на высоких широтах от 60 градусов и выше.

Как сообщала "Страна", ранее сообщалось, в какие дни в мае Землю накроют магнитные бури.

Мы писали, что украинцев предупреждали про серьезные магнитные бури в апреле.

Также на Солнце обнаружили корональные дыры, котрые могут вызвать магнитные бури на Земле.