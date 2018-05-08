Цены на нефть эталонных марок продолжают снижение, рынок ждет решения президента США Дональда Трампа относительно соглашения по ядерной программе Ирана. Цена июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:35 по киевскому времени снизилась на $0,75 (0,98%) - до $75,42 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) упала к этому времени на $0,94 (1,33%) - до $69,79 за баррель.

Участники нефтяного рынка опасаются, что США выйдут из соглашения по Ирану и вновь введут санкции против Ирана, что приведет к сокращению поставок нефти на мировой рынок. По оценкам экспертов, при таком сценарии страна может уменьшить экспорт на 500 тыс. баррелей в сутки уже в текущем году.

Вместе с тем аналитик Commerzbank Ойген Вайнберг считает, что паника рынка чрезмерна, и что даже в случае введения санкций последствия наступят не сразу.

В свою очередь глава отдела исследований энергетического рынка Barclays Майкл Коэн указывает на то, что геополитические последствия отмены соглашения по иранскому атому, скорее всего, окажут существенное и долгосрочное влияние на рынок.

Кроме того, во вторник представители государственной нефтедобывающей компании Ливии National Oil Corp. (NOC) сообщили о планах компании нарастить добычу до более 2 млн б/с к 2022 году.

Также рынок ждет данных о запасах топлива в США, которые будут обнародованы в среду. По оценкам экспертов, опрошенных Bloomberg, отчет Минэнерго укажет на рост американских запасов нефти на 1,25 млн баррелей на прошлой неделе.

Напомним, накануне цены на нефть превысили $76 за баррель.

Ранее "Страна", сообщала почему нефть бьет ценовые рекорды и как это повлияет на Украину.

Также обстановка в Сирии и санкции против России во вторник толкали цены на нефть вверх.