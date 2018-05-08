Украинцы в апреле 2018 года купили у банков валюту на эквивалент $650,1 млн, тогда как продали им на $884,8 млн, сообщил Национальный банк Украины (НБУ) на веб-сайте регулятора во вторник.

Чистая продажа валюты украинцами в апреле составила $234,7 млн по сравнению со $104,9 млн в марте и $18,6 млн в феврале этого года и $356 млн – в апреле прошлого года.

Объем покупки валюты в апреле по сравнению с мартом этого года снизился на 9,2%, тогда как продажи вырос на 7,8%, а по сравнению с апрелем рост покупки составил 2,2 раза, продажи – 36,6%.

НБУ уточняет, что непосредственно американских долларов украинцы в минувшем месяце купили $491 млн, продали – $692,3 млн.

В целом за первые четыре месяца этого года продажа валюты превысила ее покупку на $615,5 млн, тогда как за первые четыре месяца прошлого – на $686,3 млн.

Как сообщала "Страна", ранее Нацбанк на копейку укрепил гривню.

Мы писали, что во Всемирном банке заявили, что снятие моратория на продажу землю поможет "завести" экономику Украины.

Ранее Минфин назвал банки, которые получили право выплачивать зарплату бюджетникам.