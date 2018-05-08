Вашингтон готовится возобновить ранее действовавшие санкции против Ирана. Таким образом США выходят из многостороннего ядерного договора, ранее заключенного с Тегераном.

Об этом на пресс-конференции 8 мая 2018 заявил президент США.

"Я объявляю сегодня, что США выйдут из ядерной сделки. В ближайшее время я подпишу указ об обратном введении санкций против режима. Мы введем экономические санкции против Ирана на высшем уровне", - заявил Трамп, выступая в Белом доме.

Говоря о мотивах такого решения президент США сослался на скандальные заявления премьер-министра Израиля.

При этом президент США допустил заключение нового соглашения с Тегераном, "которое может принести мир и стабильность на Ближний Восток".

Ранее Дональд Трамп проинформировал президента Франции Эммануэля Макрона о планах объявления о выходе из сделки по иранскому атому по телефону.

Соглашение было заключено в период нахождения у власти в США администрации Барака Обамы.

По данным источника "Нью-Йорк таймс", разговор Трампа с Макроном о сохранении сделки закончился после того, как президент США настоятельно выступил за сохранение жестких ограничений на производство ядерного топлива в Иране после 2030 года. В соответствии с действующим соглашением эти ограничения снимаются.

Елисейский дворец, комментируя телефонный разговор двух президентов, ограничился констатацией факта, что "президенты обсудили вопросы, связанные с достижением мира и стабильности на Ближнем Востоке".

Видео: youtube.com/Trump TV Network

Как сообщала "Страна", Китай выступил против США по ядерной сделке с Ираном.

Представитель МИД КНР напомнил, что многосторонние договоренности по иранскому вопросу одобрили в Совбезе ООН.

Напомним, что президент Германии предостерег США от выхода из ядерной сделки с Ираном.