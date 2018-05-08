В Украине до конца года планируется построить 15 современных железобетонных хранилищ боеприпасов.

Об этом заявил министр обороны, генерал армии Степан Полторак во время инспектирования военного арсенала в Хмельницкой области 8 мая, сообщает пресс-служба Минобороны.

"Задача, которая стоит перед нами - ответственная, непростая, но вполне выполняемая. Украинцам стоит знать, что ту работу, которую мы сейчас начали, в таких масштабах и объемах, в государстве еще никто не делал. Ведь мы строим хранилища, которые не только надежно защищены от поражения огневыми средствами противника, они предусматривают обустройство современными автоматическими системами охраны, оповещения и пожаротушения", - заявил Полторак.

По сообщению пресс-службы Минобороны, в Украине в 2018 году планируется построить 15 подобных хранилищ.

"Уже разработана соответствующая техническая документация, проведены тендерные процедуры и с мая начнутся необходимые строительные работы", - отмечают в оборонном ведомстве.

Напомним, недавно по факту пожара в Балаклее прокуратура начала уголовное производство по ч.3 ст.425 КК (халатное отношение к военной службе в условиях особого периода, кроме военного положения - ред.) В ВСУ рассматривают три версии пожара в Балаклее.

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