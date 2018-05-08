В Харькове, на молебен-панихиду по погибшим воинам, школьники пришли с портретами своих родственников, многие из которых - ветераны Великой Отечественной Войны.

Об этом сообщил председатель постоянной комиссии по вопросам бюджета и финансов харьковского городского совета Максим Мусеев.

"Ученики школ Холодногорского района пришли на панихиду, посвящённую Дню Победы с портретами дедов и прадедов. Историю не стереть!", - отметил он.

Фото: facebook.com/maxim.museev

Как сообщала "Страна", в Киеве Вечный огонь охраняют два человека с флагами. В руках у одного - государственный флаг Украины, а у второго - флаг ветеранов АТО.

А Родину-мать украсили маками.

Напомним, что за ролик ко Дню Победы в Нацсовете обрушились на телеканал "Интер".