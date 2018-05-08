Окружной суд Киева не удовлетворил иск Института правовой политики к Киевраде о запрете Добровольческому руху ОУН проводить какие-либо мероприятия в День Победы 9 мая.

Несмотря на то, что суд включил националистов в рассмотрение дела в качестве третьего лица, по решению суда члены ОУН имеют право присутствовать на мероприятиях в честь Дня Победы в Киеве, но не могут подменять собой правоохранительные органы.

Такое решение сегодня, 8 мая, было вынесено в Окружном админсуде Киева.

Как рассказала "Стране" истец, юрист Елена Бережная, согласно решению суда Добровольческий Рух ОУН не имеет права проверять портреты предков, которые будут нести участники акции "Бессмертный полк", наличие запрещенной символики у участников акции.

"Они не имеют право применять какие-либо меры, затрагивающие личную неприкосновенность участников акции и были на этот счет предупреждены сегодня судом. В суде четко подчеркнули, что охрана порядка во время акции возлагается на правоохранительные органы", - рассказала "Стране" Бережная.

Напомним, ранее ОУН подали заявку на патрулирование в центре Киева во время мероприятий 9 мая в количестве 84 человек. В их заявке шла речь о том, что во время акции "Бессмертный полк" они будут следить за соблюдением норм действующего законодательства, в частности, не допускать шествия с георгиевскими лентами, Красным знаменем, портретами Сталина, Ленина и другими коммунистическими символами.

Ранее "Страна" сообщала, что Вятрович предлагает перенести выходной с 9 на 8 мая.