Количество госпитализированных в Черкассах по состоянию на 19:00 увеличилось до 56, из них 12 находятся в отделении интенсивной терапии. Об этом сообщила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун Twitter.

"Статус по Черкассам на 19:00. Госпитализированы 56 человек: 53 детей, 3 взрослых. В отделении интенсивной терапии: 12 (11 детей и 1 взрослый). Состояние пациентов улучшается", - написала она.

Фото: twitter.com/usuprun

По состоянию на 14:30 сообщалось о госпитализации 53 школьников и двух учителей. Из них 11 детей - в реанимации в состоянии средней тяжести. Всего на линейке находились 424 ученика.

Как сообщала "Страна", мы писали, что в Черкассах к врачам обратились уже 94 школьника.

Ранее мы писали, что Гройсман заявил, что риска для жизни школьников нет.

Также Супрун рассказавала о состоянии и диагнозах отравившихся школьников в Черкассах.