Журнал Forbes составил обновленный рейтинг самых влиятельных людей мира. На первом месте в нем оказался генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин.

Издание объясняет свой выбор тем, что в 2018 году ​на сессии Всекитайского собрания народных представителей были приняты изменения в конституции Китая, который позволяют лидеру страны находиться у власти неограниченное число сроков.

Forbes пишет, что "культ личности Си Цзиньпина сравним только с культом Мао Цзэдуна".

За ним следует президент России Владимир Путин, который рекордные четыре года подряд возглавлял этот рейтинг. В 2018 году он был переизбран на пост главы российского государства, набрав почти 77% голосов избирателей.

На третьей позиции американский президент Дональд Трамп. Хотя он остается главой страны с самой мощной армией и сильной экономикой, он не может избавиться от скандалов, как в личной жизни, так и в бизнесе.

На четвертом месте канцлер Германии Ангела Меркель - "фактический лидер Европы", как характеризует ее Forbes. Хотя ей удалось создать коалицию единомышленников, в будущем ее ждут сложности в связи с Brexit и ростом антимигрантских настроений в Европе.

Следом идут основатель Amazon Джефф Безос, Папа римский Франциск и основатель Microsoft Билл Гейтс.

На восьмом месте один из 17 новичков рейтинга: наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман, 9-й - президент Индии Нарендра Моди.

Замыкает десятку один из основателей Google Ларри Пейдж. Уроженец Москвы, гражданин США Сергей Брин, который вместе с Пейджем разрабатывал Google, на 35-й позиции.

Всего в рейтинг вошли 75 человек. Среди них, президент Сирии Башар Асад (62-е место), ведущий расследование против Трампа спецпрокурор Роберт Мюллер (72-е место) и главарь террористов ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади (73-е место).

Как сообщала "Страна", Ким Чен Ын встретился с главой КНР и намекнул на диалог с США.