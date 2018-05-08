В США правоохранители начали поиск останков тел шести жертв серийного убийцы Артура Риама. Поиски идут в лесах, расположенных на северо-востоке от Детройта, передает Daily Mail.

Комиссар полиции города Уоррен Уильям Дуайер рассказал местному телеканалу, что офицеры ведут раскопки и надеются найти тело одной из пропавших по имени Кимберли Кинг, которую последний раз видели в 1979 году.

Кимберли Кинг Фото: dailymail.co.uk

"Здесь может быть от четырех до шести девушек, о пропаже которых было сообщено, которые там похоронены", - заявил Дуайер, добавив, что полиция "несомненно убеждена, что мы ищем на верной территории".

Кинг жила в пригороде Детройта Уоррене, как и 13-летняя Синди Заржицкая, которая также исчезла. В 2008 году Артур Риам привел полицию в этот район к останкам Синди Заржицкой, которая встречалась с сыном Риама до исчезновения.

Артур Риам и Синди Заржицкая Фото: dailymail.co.uk

Артур Риам был осужден за ее убийство и отбывает пожизненное заключение.

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