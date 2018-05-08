Недавно заявивший о планах выпускать конфеты Илон Маск начал тайно встречаться с певицей Граймс. Их роман начался с шутки про злобный искусственный интеллект.

Об этом сообщает Page Six.

Глава компаний "Tesla" и "Space X" появился со своей девушкой на благотворительном мероприятии Met Gala. Источники сообщили изданию, что молодые люди познакомились около месяца назад.

Все началось с того, что Маск придумал шутку и хотел опубликовать ее в микроблоге Twitter, но перед публикацией узнал, что три года назад эту тонкую хохму уже обыграла в своей песне Граймс.

После такого своего открытия Маск решился написать ей.

Предприниматель хотел опубликовать в своем Twitter каламбур, посвященный мысленному эксперименту Василиск Роко, суть которого заключается в дилемме, стоит ли помогать созданию злого искусственного интеллекта, который в будущем захватит власть и будет наказывать всех, кто ослушается его приказов, и тех, кто не помогал его придумывать. Маск собирался запостить фразу "Василиск рококо", высмеивающую одновременно и запутанность эксперимента, и сложность и причудливость французского стиля XVIII века.

Однако когда бизнесмен вбил это словосочетание в интернет-поиск, он обнаружил, что несколько лет назад певица Граймс выпустила клип на песню Flesh Without Blood, главную героиню которого звали Василиск Рококо. Маск написал Граймс, и та ответила, что он стал первым за три года человеком, который понял ее шутку. После этого они начали общаться и вскоре отправились на свидание.

Фото: pagesix.com

Видео: youtube.com/Grimes

Как сообщала "Страна", Маск боится, что искусственный интеллект станет бессмертным диктатором.

"Любой диктатор - это человек, который в любом случае, рано или поздно умрет. Но для искусственного интеллекта смерти не будет. Он будет жить вечно, и тогда мы получим бессмертного диктатора, от которого не сможем убежать", - считает он.

Также мы писали о том, что компания Илона Маска построит десятикилометровую трассу Hyperloop в Эмиратах. Пока существуют только короткие тестовые участки.