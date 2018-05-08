Избранный на пост премьер- министра АрменииНикол Пашинян еще 1 мая заявлял, что Армения готова к мирному разрешению карабахского конфликта и переговорам по этому вопросу.

"Я готов к переговорам с руководителем Азербайджана в рамках Минской группы ОБСЕ. Но переговоры не могут быть эффективными и полноценными без участия в них стороны конфликта - Карабаха", - сказал Пашинян, выступая в парламенте Армении.

Новоизбранный глава Армении также подчеркивал, что "необходимо придать новый импульс международному признанию независимости Арцаха (армянское название региона)". Также Пашинян заявил, что при утверждении в должности премьера Армении его первым шагом в этой должности может стать поездка в Карабах 9 мая.

В ответ на это официальный Баку назвал заявления Пашиняна по Карабаху "первичной наивностью".



Официальный представитель министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев скептически отнесся к заявлениями нового премьер-министра Армении Никола Пашиняна по вопросу непризнанного Нагорного Карабаха, передает РИА "Новости".

"Первоначальные заявления новоиспеченного премьер министра Армении Никола Пашиняна в отношении урегулирования нагорно-карабахского конфликта вызывают больше вопросов, чем понимания. Что это первичная наивность или незнание предмета, или бравада победителя, а может все вместе? Поживем-увидим",- сказал Гаджиев.

Он также выразил надежду на приход ко власти в Армении "здравомыслящих сил, которые смогут трезво оценить складывающуюся в регионе обстановку".

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