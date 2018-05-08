В Николаевской области состоялись учебные стрельбы из модернизированных противотанковых "Рапир"
Во вторник, 8 мая, на одном из полигонов в Николаевской области военнослужащие противотанкового подразделения отдельной артиллерийской бригады Военно-морских сил ВСУ организовали боевые стрельбы. Они использовали недавно полученные модернизированные противотанковые пушки.
Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ на своей странице в Facebook.
"Одним из элементов подготовки является боевое слаживание с проведением стрельб. Бойцы отдельной артиллерийской бригады Военно-морских сил ВС Украины на практике отработали поставленные задачи, используя недавно полученные на замену противотанковым средствам - модернизированные пушки типа "Рапира". Особенностью их модернизации является возможность использования прицельных приборов, которые позволяют не только поражать тяжелобронированные движущиеся цели противника, но и делать это в условиях плохой видимости, например, в тумане, дыму или ночью", - говорится в опубликованном сообщении.
Результаты руководитель стрельб подполковник Александр Малоголовко оценил на "удовлетворительно".
100-мм противотанковая пушка МТ-12 (2А29, "Рапира") - советская противотанковая пушка, созданная в конце 1960-х годов. Модернизация пушки Т-12 (2А19) включала в себя размещение орудия на новом лафете.
Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua
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