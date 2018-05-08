Во вторник, 8 мая, на одном из полигонов в Николаевской области военнослужащие противотанкового подразделения отдельной артиллерийской бригады Военно-морских сил ВСУ организовали боевые стрельбы. Они использовали недавно полученные модернизированные противотанковые пушки.

Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ на своей странице в Facebook.

"Одним из элементов подготовки является боевое слаживание с проведением стрельб. Бойцы отдельной артиллерийской бригады Военно-морских сил ВС Украины на практике отработали поставленные задачи, используя недавно полученные на замену противотанковым средствам - модернизированные пушки типа "Рапира". Особенностью их модернизации является возможность использования прицельных приборов, которые позволяют не только поражать тяжелобронированные движущиеся цели противника, но и делать это в условиях плохой видимости, например, в тумане, дыму или ночью", - говорится в опубликованном сообщении.

Результаты руководитель стрельб подполковник Александр Малоголовко оценил на "удовлетворительно".

100-мм противотанковая пушка МТ-12 (2А29, "Рапира") - советская противотанковая пушка, созданная в конце 1960-х годов. Модернизация пушки Т-12 (2А19) включала в себя размещение орудия на новом лафете.

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Как сообщала "Страна", на Донбассе за сутки погиб один украинский военный и четверо были ранены. 6 мая были обстреляны из пушек калибра 152 и 122 мм населенные пункты Зайцево и Никольское, на окраине города Горловка Донецкой области.

Мы разбирались, почему на Донбассе вновь заговорили орудия.