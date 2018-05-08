Государственный секретарь США Майк Помпео сообщил представителям Франции, ФРГ и Великобритании, что президент США Дональд Трамп намерен выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, сообщает во вторник новостной интернет-портал Axios со ссылкой на информированные источники.

Госсекретарь сообщил об этом европейским партнерам в ходе телефонных переговоров в минувшую пятницу, 4 мая.

"Помпео поблагодарил "европейскую тройку" за усилия, которые они приложили для того, чтобы убедить Трампа не покидать ядерное соглашение, но он ясно дал понять, что президент хочет пойти другим путем", - говорится в сообщении.

Дональд Трамп требует отмены ядерной сделки с Ираном, достигнутой при Обаме. По ее условиям, Иран свернул свою ядерную программу, а Запад снял с него нефтяные санкции.

Заключенная летом 2015 ядерная сделка предусматривает разрешение на мирное использование Ираном ядерной энергетики в обмен на обещание Тегерана не разрабатывать ядерное оружие. Иран с одной стороны и США, Германия, Франция, Великобритания, Россия и Китай - с другой, договорились, что Тегеран существенно ограничивает свою ядерную программу в обмен на отмену экономических санкций.

Напомним, президент США Дональд Трамп пообещал, что объявит о своем решении по ядерной сделке с Ираном в 14:00 по вашингтонскому времени, то есть в 21:00 по Киеву.

Как сообщала "Страна", Иран пригрозил выйти из ядерной сделки, если от нее откажутся США.