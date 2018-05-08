Шахтер - Динамо. Букмекеры назвали победителя финала Кубка Украины
Шахтер является фаворитом завтрашнего финала Кубка Украины. По мнению известных букмекеров, шансы Динамо на трофей заметно меньше.
Об этом сообщает Укринформ.
Австрийской оператор ставок bwin выставил коэффициент на победу "горняков" в 2,00. Успех "Динамо" - 3,50. Вероятность ничьи в основное время матча - 3,20.
Британская букмекерская контора William Hill принимает ставки на победу "Шахтера" с коэффициентом 1,91. Вероятность успеха "Динамо" оценивается в 3,75.
Ничейный результат в основное время имеет коэффициент 3,30.
"Страна" сообщала, где в Украине и за границей смотреть финал Кубка Украины Шахтер - Динамо. Футболисты начнут игру в 20:30.
Напомним, что в Киеве планируют отмечать день Динамо во второе воскресенье июня. Воспитанники динамовских спортивных школ известны не только высокими результатами в футболе, но и в боксе, борьбе, фехтовании, легкой атлетике, плавании, биатлоне и гимнастике.