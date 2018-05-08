Шахтер является фаворитом завтрашнего финала Кубка Украины. По мнению известных букмекеров, шансы Динамо на трофей заметно меньше.

Об этом сообщает Укринформ.

Австрийской оператор ставок bwin выставил коэффициент на победу "горняков" в 2,00. Успех "Динамо" - 3,50. Вероятность ничьи в основное время матча - 3,20.

Британская букмекерская контора William Hill принимает ставки на победу "Шахтера" с коэффициентом 1,91. Вероятность успеха "Динамо" оценивается в 3,75.

Ничейный результат в основное время имеет коэффициент 3,30.

"Страна" сообщала, где в Украине и за границей смотреть финал Кубка Украины Шахтер - Динамо. Футболисты начнут игру в 20:30.

Напомним, что в Киеве планируют отмечать день Динамо во второе воскресенье июня. Воспитанники динамовских спортивных школ известны не только высокими результатами в футболе, но и в боксе, борьбе, фехтовании, легкой атлетике, плавании, биатлоне и гимнастике.