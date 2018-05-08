Испанская антикоррупционная прокуратура допросила нардепа Александра Онищенко о коррупции Порошенко, - заявил Онищенко "Стране".

И добавил, что допрос провели ещё год назад и все это время антикоррупционные органы исследуют вопросы финансовых операций по покупке в Испании элитной недвижимости Порошенко и людей из его ближайшего окружения.

Онищенко также предоставил скан-копию свидетельства об этом допросе.

Ранее заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова написала у себя в ФБ, что Александр Онищенко и Андрей Портнов "затеяли серьёзное расследование в Испании по частному имуществу, офшорным счётам Пётра Порошенко и разных теток, на которых оформлены вилы, дачи, квартиры, пароходы и прочие атрибуты дорогой жизни успешной украинской элиты. Всего этого добра, купленного до президенства и после президенства у ПП, как оказалось, в Испании достаточно много. Испанский инвестор. Системный. Рассказывают, что все заработанное туда возит. И у берегов закапывает. С нетерпением жду материал. И переживаю очень. Злые реваншисты в эмиграции - нехилые конкуренты для нашего цеха".