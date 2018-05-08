Работающие в Польше иностранцы в 2017 году переводов за границу в общей сложности 13 млрд. злотых (более $3,5 млрд).

Статистику подготовил Национальный банк Польши, сообщает польский инфоресурс TVN24Bis.

Эта сумма почти вдвое превышает показатели 2017 года. В свою очередь, переводы в Польшу за отчетный год составили 16,3 млрд злотых (более $4,5 млрд).

Согласно статистике НБП, в географической структуре 2017 года преобладали переводы в Украину. В четвертом квартале они составили 3,1 млрд злотых (около $900 млн.) и составили 90,5% от общей суммы переводов. Годом ранее работники из Украины отправили домой в общем 2,3 млрд злотых.

От общей суммы, переведенной из Польши за рубеж в 2017 году, 90,4% или 11,7 млрд злотых (более $3,2 млрд) было отправлено в Украину. В 2016 году в Украину поступило 7,8 млрд злотых.

Журналист "Страны" написал о поездке в Польшу на заработки "под прикрытием". Кирилл Малышев, выполняя редакционное задание, устроился на работу в Польше, чтобы понять, как живут, о чем говорят и что думают тысячи наших соотечественников, которые вынуждены уезжать на заработки за границу.

Напомним, что в Польше в лесу нашли мертвым участника АТО, который уехал на заработки.