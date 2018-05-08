В Киеве, 8 мая, полицейские задержали двух валютных мошенников, которые отстреливались при попытке к бегству. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева.

Столичные сотрудники уголовного розыска получили оперативную информацию, что в столице действует фальшивый обменник. Поэтому у этого заведения на улице Татарской в ​​Шевченковском районе Киева устроили засаду.

"Сегодня при обмене валюты (объявление о предоставлении таких услуг ловкачи разместили в сети Интернет), мошенники, получив 10 000 долларов США, пытались убежать через окно. Оперативники начали преследование злоумышленников. Во время побега один из правонарушителей применил оружие в сторону полицейских. Однако благодаря профессиональным действиям правоохранителей его вместе с сообщником задержали. В результате стрельбы никто не пострадал", - рассказали в полиции

С места полиция изъяла два пистолета. Сейчас по указанному адресу работает следственно-оперативная группа.

Следователи начали два уголовных производства по ч. 4 ст. 186 (грабеж) и ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.

Фото: kyiv.npu.gov.ua/

Как сообщала "Страна", ранее полиция поймала "на горячем" мошенника, который устроил обменник в бывшем ресторане.

Мы писали, что в Киеве 17-летний аферист украл почти 4 млн гривен в фейковом обменнике.

Также в Киеве мошенники обустроили фейковый обменник в торговом центре.