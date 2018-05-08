Из-за массового отравления в Черкассах в областную больницу обратились уже 94 ребенка. Принято решение о госпитализации 53 детей. Одиннадцать юных пациентов - все еще в реанимации.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В медучреждении на лечении оставили двоих взрослых. По данным врачей, у детей и взрослых наблюдается ингаляционная токсическая реакция.

"Установлено, что отравление произошло локально на территории, где проходила линейка, - пострадавших за пределами школы нет. Ожидаем результатов анализов почвы, воды и воздуха", - говорится в сообщении Минздрава.

Напомним, что 8 мая во время линейки в черкасской школе № 8 дети начали терять сознание. Сначала управление ГосЧС известили о госпитализации трех детей, потом на головокружение и тошноту пожаловались другие.

По состоянию на 14:30 сообщалось о госпитализации 53 школьников и двух учителей. Из них 11 детей - в реанимации в состоянии средней тяжести. По данному факту полиция открыла уголовное производство по статье "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений" УКУ. Всего на линейке находились 424 ученика.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что, по предварительной версии, в Черкассах люди отравились в результате локального распыления какого-то вещества.

Фото: facebook.com/moz.uk

Мы разбирались, как и почему попали в больницу десятки детей. Началось все с того, что в средней школе №8 во время линейки в честь Дня примирения (официальный эрзац Дня Победы 9 мая) сразу 17 детей потеряли сознание.

Напомним, что в Кривом Роге четверо лицеистов потеряли сознание на параде.