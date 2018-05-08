На кинофестивале в Каннах открыли Украинский павильон
На кинофестивале в Каннах открыли Украинский павильон, где наша страна представляет новые кинопроекты. Об этом сообщает пресс-служба Госкино.
"В Украинском павильоне, расположенном в Village International под номером №102, представлена общая информация об участниках, состоянии и достижении украинского кинорынка, профессиональных возможностях для кинопроизводства и преимущества копродукции с украинскими партнерами", - заявили в Госкино.
Павильон уже посетили вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, первый секретарь по вопросам культуры Посольства Украины во Франции, писательница Ирена Карпа, а также украинские и иностранные продюсеры. На плазменном экране в павильоне демонстрируются ролики новейших украинских фильмов: трейлеры готовых лент и рабочие материалы тех, которые еще находятся в производстве.
Фото: dergkino.gov.ua/
Украинский павильон на Marche du Film организован совместными усилиями Госкино и представителей украинской киноиндустрии, а именно Украинской киноассоциации, Ассоциации киноиндустрии Украины, КМКФ "Молодость" и Одесского международного кинофестиваля. Работа Национального павильона продлится до 17-го мая.
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