На кинофестивале в Каннах открыли Украинский павильон, где наша страна представляет новые кинопроекты. Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

"В Украинском павильоне, расположенном в Village International под номером №102, представлена общая информация об участниках, состоянии и достижении украинского кинорынка, профессиональных возможностях для кинопроизводства и преимущества копродукции с украинскими партнерами", - заявили в Госкино.

Павильон уже посетили вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, первый секретарь по вопросам культуры Посольства Украины во Франции, писательница Ирена Карпа, а также украинские и иностранные продюсеры. На плазменном экране в павильоне демонстрируются ролики новейших украинских фильмов: трейлеры готовых лент и рабочие материалы тех, которые еще находятся в производстве.

Фото: dergkino.gov.ua/

Украинский павильон на Marche du Film организован совместными усилиями Госкино и представителей украинской киноиндустрии, а именно Украинской киноассоциации, Ассоциации киноиндустрии Украины, КМКФ "Молодость" и Одесского международного кинофестиваля. Работа Национального павильона продлится до 17-го мая.

Как сообщала "Страна", в Госкино рассказали, какие фильмы Украина покажет на конкурсе в Каннах.

Ранее появился полный состав жюри Каннского фестиваля из 9 представителей.

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