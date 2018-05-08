На памятнике Родины-матери в Киеве закрепили венок из маков. Из-за грозы и шквального ветра венок устанавливали двое суток.

Об этом сообщила ТСН.

Каждый цветок весит 90 килограммов. Их начали устанавливать еще накануне утром, 7 мая, но мешал дождь. Венок будет украшать Родину-мать в течение нескольких недель - за ним все время следят альпинисты. Они будут находиться на вершине монумента и по необходимости поправлять цветы.

С 2015 года в Украине символом праздника Победы является красный мак - памятный знак жертв военных и гражданских конфликтов, отпечаток кровавого следа от выстрела.

Как сообщала "Страна", Вятрович хочет спилить со щита Родины-матери в Киеве герб СССР. При этом в Минкультуры заявили, что демонтаж герба СССР на монументе Родины-матери в Киеве является нарушением законов об охране культурного наследия и об авторском праве и смежных правах.

Напомним, что происходило в Киеве на день памяти и примирения.