В столице 9 мая будут перекрыты дороги для общественного и автомобильного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины в сети Facebook.

Так, в связи с проведением массовых мероприятий 9 мая с 03:00 ночи до завершения мероприятий перекроют движение транспорта на следующих участках дороги:

- ул. Лаврская - ул. Запечерная

- ул. Лаврская - заезд в музей Локальных конфликтов

- ул. Лаврская - ул. Старонаводницкая

- ул. Добровольческих Батальонов - ул. Радиальная

- ул. Цитадельная - ул. Лейпцигская

- ул. Цитадельная - ул. Лаврская

- аллея Героев Крут - ул. Днепровский спуск (Аскольдова могила)

- ул. Михаила Омельяновича-Павленко - ул. Григория Царика

- переулок Инженерный - ул. Ивана Мазепы

- ул. Московская - ул. Михаила Грушевского (м. Арсенальная)

- ул. Михаила Грушевского - переулок Виноградный (возле магазина "Велика Кишеня")

- ул. Лаврская - переулок Лаврский

- Площадь Славы (пандус напротив аллеи)

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua/

В МВД просили всех участников дорожного движения учитывать информацию при выборе маршрута.

Как сообщала "Страна", в Киеве на 9 мая изменили маршруты троллейбуса №38 и автобуса №24.

Мы писали, что полиция усиливает меры безопасности на 8 и 9 Мая.