Стало известно, где в Киеве 9 мая перекроют улицы. Полный список
В столице 9 мая будут перекрыты дороги для общественного и автомобильного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины в сети Facebook.
Так, в связи с проведением массовых мероприятий 9 мая с 03:00 ночи до завершения мероприятий перекроют движение транспорта на следующих участках дороги:
- - ул. Лаврская - ул. Запечерная
- - ул. Лаврская - заезд в музей Локальных конфликтов
- - ул. Лаврская - ул. Старонаводницкая
- - ул. Добровольческих Батальонов - ул. Радиальная
- - ул. Цитадельная - ул. Лейпцигская
- - ул. Цитадельная - ул. Лаврская
- - аллея Героев Крут - ул. Днепровский спуск (Аскольдова могила)
- - ул. Михаила Омельяновича-Павленко - ул. Григория Царика
- - переулок Инженерный - ул. Ивана Мазепы
- - ул. Московская - ул. Михаила Грушевского (м. Арсенальная)
- - ул. Михаила Грушевского - переулок Виноградный (возле магазина "Велика Кишеня")
- - ул. Лаврская - переулок Лаврский
- - Площадь Славы (пандус напротив аллеи)
Фото: facebook.com/mvs.gov.ua/
В МВД просили всех участников дорожного движения учитывать информацию при выборе маршрута.
Как сообщала "Страна", в Киеве на 9 мая изменили маршруты троллейбуса №38 и автобуса №24.
Мы писали, что полиция усиливает меры безопасности на 8 и 9 Мая.
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