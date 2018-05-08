Международная федерация футбола (ФИФА) наложила штраф на Российский футбольный союз (РФС) на 30 тысяч швейцарских франков из-за выкриков фанатов на матче с Францией.

Об этом сообщает ТАСС.

По информации пресс-службы ФИФА, причиной наказания стали дискриминационные скандирования в адрес нескольких игроков французской команды со стороны российских фанатов.

Расследование инцидента было начато в апреле. РФС уведомил ФИФА о своей полной готовности оказать всестороннюю поддержку в данном вопросе.

Как сообщала "Страна", ранее ФИФА открыло дисциплинарное дело против России из-за выкриков фанатов на матче с Францией

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